Iñaki Williams supera Alfredo Di Stefano: l'incredibile primato di 172 gare consecutive in Liga

Scendendo in campo contro il Villarreal, Iñaki Williams batte un record storico di un calciatore che la storia del calcio l'ha scritta per davvero. Dal 20 aprile 2016 a ieri l'attaccante dell'Athletic Club di Bilbao ha disputato ben 172 partite consecutive in Liga, strappando il primato ad un mito come Alfredo Di Stefano, che tra il 1953 e il 1959 si fermato a 171.