Inaki Williams, un gol contro il razzismo: "Pronta un'esultanza speciale"

Inaki Williams, attaccante dell'Athletic Club, ha vissuto sulla propria pelle la vergogna del razzismo. Più volte, infatti, è stato oggetto di beceri insulti da parte di sostenitori avversari negli stadi della Liga. Il tema, quindi, è molto caro al giocatore spagnolo, che sta pensando a un'esultanza speciale per omaggiare la memoria di George Floyd e delle altre vittime, oltre a indossare un braccialetto in silicone bianco e nero intrecciato con il motto No To Racism: "Vorrei celebrare un gol con un gesto speciale, contro la vergogna razzista", ha detto a Onda Cero.