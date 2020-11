Inamovibile in Champions, solo 158 minuti in Liga: lo strano caso di Miralem Pjanic

Non è un campionato per Miralem Pjanic. Parafrasando il titolo del celebre film dei fratelli Coen, si potrebbe riassumere così lo scarso utilizzo del centrocampista bosniaco ne LaLiga 2020/21: l'ex Juve e Roma ha giocato solo 158 minuti, appena il 19,5% del totale, nonostante fosse sempre a disposizione di Ronald Koeman. Contro l'Osasuna è rimasto in panchina: sorprendente, soprattutto se si considera che il tecnico olandese ha rinunciato anche a Sergio Busquets, scegliendo Pedri per affiancare De Jong nel duo di centrocampo.

Lo scarso impiego di Pjanic in campionato contrasta un po' con il suo status di titolare inamovibile in Champions League. Nella massima competizione europea ha giocato 291 minuti sui 360 possibili, ovvero l'80,8% del totale. Il passaggio al 4-2-3-1 e la fortissima concorrenza di Busquets e de Jong costringono Koeman a prendere decisioni sofferte, ma Pjanic si è già detto scontento dei pochi minuti che gli sono stati concessi e la situazione potrebbe precipitare nelle prossime settimane.