Incontro segreto per il rinnovo di Alaba: non c'è ancora intesa tra Zahavi e il Bayern

Un incontro in gran segreto per discutere il rinnovo di uno dei giocatori più importanti della rosa. Venerdì scorso sarebbe andato in scena a Monaco un summit tra Pini Zahavi, George Alaba, Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic. L'obiettivo, ovviamente, era trattare il prolungamento del contratto di David Alaba, jolly difensivo del Bayern di Hansi Flick.

Nessun passo in avanti - Come riporta la Bild, non ci sarebbe stato l'atteso accordo. O meglio, l'offerta presentata dal club tedesco è molto interessante (11 milioni di stipendio per cinque anni più 5-6 di bonus) ma non soddisferebbe gli agenti dell'austriaco, che invece puntano a cifre più simili a quelle percepite da Robert Lewandowski, Manuel Neuer e Thomas Muller. Una forma di riconoscenza per quanto fatto dal ragazzo in questi anni, o soltanto avidità?