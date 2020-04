Independiente, Pusineri chiama Aguero: "La maglia numero 10 è pronta per lui"

In casa Independiente è cominciata L'Operazione Agüero. Persino il tecnico del club argentino, Lucas Pusineri, ha parlato della possibilità che il figliol prodigo possa tornare nei prossimi mesi, qualora decidesse di lasciare il Manchester City: "Gli stiamo conservando la maglia numero 10. A lui mi lega una bella amicizia: spero di essere il suo allenatore in futuro, di poterlo incontrare di nuovo qui. Ha bisogno di un progetto che lo stimoli e lo faccia sentire bene. Il suo ritorno non dipenderà da me, io vorrei averlo qui già oggi. Sono stato suo compagno di squadra e mi piacerebbe essere il suo allenatore. Spero possa tornare a regalare gioie ai nostri tifosi", ha detto a Radio Mitre.