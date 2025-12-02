Infermeria Arsenal, Arteta: "Havertz lo vedo soffrire stando fuori. Gabriel? Servono settimane"

L'Arsenal avrà il vantaggio di scendere in campo nel 14esimo turno di Premier League già sapendo quale risultato avrà ottenuto il Manchester City questa sera. Distanti 5 punti tra loro, i Gunners però affronteranno una gara più abbordabile sulla carta, contro il Brentford e a tal proposito Mikel Arteta ha dato importanti aggiornamenti sui giocatori che torneranno o meno a disposizione.

Su William Saliba: "Non potrò aiutarti molto oggi perché più tardi abbiamo una seduta di allenamento. Fino a quel momento, non sappiamo cosa succederà con i dubbi che abbiamo. Ha avuto un piccolo problema, ma penso che sarà questione di giorni, vediamo se potrà essere disponibile domani. Trossard? Anche lui questione di giorni". Su Gabriel Magalhaes, altra colonna portante della difesa: "Il grande Gabi? Sta andando davvero bene, ma anche lui ha bisogno di settimane".

L'altro giocatore alle prese con un infortunio fastidioso e a lungo termine è Kai Havertz: "Questione di settimane", ha dichiarato Arteta. "Vediamo come evolverà nelle prossime settimane. Sta andando davvero bene, facendo cose sul campo. Penso che abbia bisogno di un po’ di tempo. Stava facendo tutto, non riusciva a passare al livello successivo (del recupero, ndr). Ora sembra che abbiamo sbloccato quella fase", la spiegazione. "Siamo tutti desiderosi di averlo. È un giocatore che personalmente amo molto per ciò che porta alla squadra, ma anche per il suo carattere e personalmente. Lo vedo soffrire stando fuori. Non vedo l’ora di riaverlo in squadra, sarà un enorme stimolo per noi".