Inghilterra, anche la Championship pronta a ripartire: test tra giovedì e venerdì

La Championship inglese è pronta a ripartire. Come riporta Sky Sports UK, tutti i tesserati sosterranno tra giovedì e venerdì i test in vista di un potenziale ritorno agli allenamenti a partire da lunedì prossimo. Anche i club della seconda divisione controlleranno i loro giocatori due volte a settimana, come succede in Premier League. I risultati dei test saranno resi noti entro 24 ore e non saranno resi pubblici.