Inghilterra, calciatore rinnova a una sterlina a settimana per aiutare il club in difficoltà

Il COVID ha avuto conseguenze pesanti sull'economia delle società calcistiche, in particolar modo quelle piccole che fanno dell'incasso da botteghino l'unica fonte d'entrata oltre alla cessione dei giocatori. Molti club sono al collasso, una di esse è il Bradford, squadra di National League, quinta divisione inglese. Per questa ragione uno dei suoi tesserati ha deciso di rinnovare il contratto alla cifra simbolica di una sterlina a settimana. Si tratta di Adam Nowakowski, classe 1986: "Il calcio mi ha dato tanto, ora voglio restituirgli qualcosa" ha dichiarato il calciatore che oltre ad essere centrocampista della squadra fa in settimana un altro mestiere, ossia il responsabile vendite per un'azienda alimentare.