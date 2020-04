Inghilterra, Crystal Palace e West Ham annullano la tournée in Australia

A seguito della pandemia da coronavirus, il Crystal PAlace e il West Ham hanno comunicato che la tournée in Australia, prevista per luglio 2020, è stata posticipata. Il presidente del Palace, Steve Parish, ha dichiarato in merito: "I pensieri vanno prima di tutto a coloro che sono affetti da questo terribile virus in Inghilterra, in Australia e nel resto del mondo. Il calcio è in questo momento di secondaria importanza (...) Una volta che le cose saranno chiare circa il calendario della Premier League da qui al resto della stgione proveremo a riorganizzarci per il 2021".