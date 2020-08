Inghilterra, eliminati i replay dalle sfide di FA Cup. Semifinali di Carabao in gara secca

vedi letture

Novità importanti per le due Coppe nazionali inglesi. La FA, considerando il calendario fin troppo ricco di impegni, ha deciso di non far disputare i classici "replay" nelle gare di FA Cup che termineranno in parità. La competizione inizierà con i preliminari l'1 settembre e terminerà con la finale allo stadio di Wembley il 15 maggio 2021. Allo stesso tempo, è stato anche annunciato che le semifinali della Coppa di Lega si giocheranno in gara singola.