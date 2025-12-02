Inghilterra, ex calciatore della nazionale arrestato per tentato stupro

Un ex giocatore della nazionale inglese e della Premier League è stato arrestato con l'accusa di tentato stupro. Arrestato all'aeroporto di Stansed a seguito alle accuse di un ex compagno di squadra.

La conferma arriva dalla polizia dell'Essex, che ha dichiarato: "Un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato stupro ed è stato rilasciato su cauzione fino alla fine di febbraio 2026, mentre proseguiamo le nostre indagini".

I fatti risalgono a domenica sera, dove le guardie di frontiera hanno fermato il calciatore prima che potesse imbarcarsi su un volo low cost per andare all'estero. Una fonte anonima ha dichiarato al Sun: "Curioso che sia stato arrestato all'aeroporto quando ultimamente era piuttosto visibile in pubblico".