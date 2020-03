Inghilterra, FA annulla i campionati dilettanti sotto Non League. Femminile sotto Championship

La FA ha annunciato l'annullamento dei risultati per la stagione 2019-20 per i campionati dilettanti al di sotto della Non League e della National League North e South. Lo stesso vale per il calcio femminile al di sotto della Championship, senza promozioi e retrocessioni. Il calcio di base è stato chiuso per il resto della stagione.