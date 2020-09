Inghilterra, Foden: "Il debutto un sogno che si avvera ma voglio tenere questa maglia"

Dopo l'1-0 rifilata all'Islanda, il giocatore dell'Inghilterra Phil Foden ha parlato così a Sky Sports: "È incredibile, un sogno che si avvera. Un grande momento per me e la mia famiglia. E' stata una partita molto difficile, abbiamo difeso bene e abbiamo mostrato un grande carattere. Ottenere questa vittoria è enorme. Cerchiamo tutti di giocare il nostro calcio. A volte è stato frustrante ma alla fine abbiamo conquistato i tre punti. Voglio continuare a giocare per il mio paese, non solo una volta e spero di poter mantenere la maglia".