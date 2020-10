Inghilterra, Henderson: "Abbiamo dimostrato di essere più forti del Belgio"

vedi letture

Il capitano dell'Inghilterra Jordan Henderson ha commentato il 2-1 rifilato al Belgio in rimontare: "È stato molto bello tornare in campo e giocare per l'Inghilterra dopo diverso tempo. È stata una bella partita, il Belgio è un'ottima squadra. Dobbiamo essere soddisfatti del livello della prestazione e di aver ottenuto i tre punti.

Abbiamo gestito la partita molto bene, in particolare nel secondo tempo. Penso che abbiamo dimostrato di essere molto più forti e abbiamo creato una o due occasioni dalle quali penso che avremmo potuto segnare ancora di più e abbiamo difeso bene nel complesso. Vogliamo competere con le migliori squadre, e il Belgio lo è certamente. Abbiamo gareggiato molto bene ed è quello che vogliamo fare, continuare a competere e crescere e non si sa mai dove ci porterà".