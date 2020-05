Inghilterra, il Governo dà le linee guida per la "Fase 2" di ripresa delle competizioni sportive

Il governo britannico ha autorizzato a partire da oggi il passaggio alla fase 2 di ripresa delle competizioni sportive. Sono state pubblicate le linee guida per atletici e sportivi d'élite. Di conseguenza sarà possibile per i club di Premier League avviare le classiche sessioni di allenamento con contatto fisico. Il Governo consiglia di iniziare con gruppi di due-tre atleti, per poi passare a gruppi più grandi fino all'allenamento completo della squadra. Spetterà ai singoli sport valutare il rischio e consultare atleti, allenatori e staff sportivo. La Premier League discuterà delle linee guida nel meeting di mercoledì. "Questa nuova direttiva è l'ultima fase prevista per un ritorno all'allenamento, con tutte le precauzioni del caso, degli sportivi di alto livello. Si tratta di una decisione volta a ridurre i rischi di infortunio e a proteggere la salute di tutte le persone implicate", ha dichiarato il ministro dello sport Nigel Huddleston.