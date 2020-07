Inghilterra, il Leeds non è sazio: vittoria a Derby e la squadra di Bielsa fa 90

Già promosso in Premier League e certo del primo posto in classifica, il Leeds United non è sazio e chiude il 45° turno di Championship vincendo contro il Derby County: 3-1 in trasferta che porta la squadra di Marcelo Bielsa a 90 punti, quando manca una giornata al termine del torneo. Mercoledì si chiuderà la regular season e resta da assegnare un posto diretto in Premier League, con West Bromwich Albion, Brentford e Fulham ancora in corsa.