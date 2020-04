Inghilterra, il Leicester destinerà dei fondi per sostenere la lotta contro il coronavirus

vedi letture

Il Leicester fa sapere attraverso il suo presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha che il club metterà a disposizione fondi per dare una mano nella regione: "In questi tempi senza precedenti, una parte dei fondi disponibili sarà destinata alle cause il cui lavoro sostiene le persone colpite dalla pandemia di coronavirus" scrive il numero uno del club in un comunicato ufficiale.