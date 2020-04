Inghilterra, il Newcastle in mani saudite. Entro fine mese il passaggio di proprietà

Secondo quanto riportato da The Independent, il Newcastle è in dirittura d'arrivo per il cambio do proprietà. Fonti vicini alle parti assicurano che il tutto sarà perfezionato entro la fine del mese. Mike Ashley, proprietario del club da 13 anni, sarebbe a un passo dal cedere la mano a un gruppo saudita (PCP Capital Partners) che coinvolge niente meno che il principe ereditario Mohammed bin Salman. Costo dell'operazione 300 milioni di sterline.