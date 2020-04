Inghilterra, il Newcastle sta per diventare il club più ricco di Premier League

Il Newcastle sta per cambiare proprietà e secondo quanto riportato dal Daily Mail diventerà il club più ricco della Premier League, superando persino il Manchester City dello sceicco Mansour. Questo perché dietro ai nuovi proprietari c'è il fondo d'investimento pubblico dell'Arabia Saudita che avrebeb l'80% delle quote. Si stima che il Fondo gestisca beni per un valore di 368 miliardi di euro. Per fare un confronto, lo sceicco Mansour si ferma a "soli" 27 miliardi. Per la costruzione della squadra, attualmente allenata da Steve Bruce, sarebbero pronti almeno 230 milioni.