Inghilterra in lutto, è morto Nobby Stiles: fu compagno di Best e iridato nel 1966

Nobby Stiles, leggenda del calcio inglese e campione del Mondo nel 1966, è morto oggi dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stata la famiglia: il grande centrocampista dei Three Lions e del Manchester United aveva 78 anni. È stato compagno di George Best e Bobby Charlton nella squadra che, con Matt Busby alla guida, vinse la Coppa dei Campioni del 1968. Uno degli incontristi più forti di sempre, protagonista in particolare della semifinale del Mondiale di casa, quando annullò Eusebio con una marcatura asfissiante. Un "operaio", fedele alle sue origini, pieno di difetti fisici (da piccolo si ruppe tutti i denti davanti con una caduta, in più giocava con le lenti a contatto per la miopia) ma aggressivo e indispensabile per gli equilibri di tutte le formazioni in cui ha militato. Mediano infaticabile, correva per dieci e non si risparmiava mai. Da allenatore nel settore giovanile del Manchester United ha contribuito alla crescita di talenti come David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes e i fratelli Neville.