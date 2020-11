Inghilterra-Irlanda 3-0, Bellingham fa il suo esordio in nazionale maggiore a soli 17 anni

Successo netto dell'Inghilterra, che a Wembley batte in amichevole l'Irlanda per 3-0. Maguire, Sancho e Calvert-Lewin i marcatori per la selezione di Gareth Southgate. Esordio per Jude Bellingham a soli 17 anni e 136 giorni. Non è però il più precoce in assoluto: meglio di lui hanno fatto Theo Walcott nel 2006 (17 anni e 75 giorni) e Wayne Rooney nel 2003 (17 anni e 111 giorni). Una curiosità su Jadon Sancho: è il primo giocatore della nazionale che non milita a segnare a Wembley dopo Steve McManaman nel settembre 1999.