Inghilterra-Islanda, formazioni ufficiali: linea verde per Southgate con Foden, Mount, Saka e Rice

Di seguito le formazioni ufficiali di Inghilterra-Islanda. Linea verde per Gareth Southgate con l'impiego dal primo minuto di giovani come Mount, Rice, Foden e Saka. Per gli islandesi in campo Birkir Bjarnason:

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Dier; Trippier, Mount, Rice, Foden, Saka; Kane, Grealish. All. Gareth Southgate.

ISLANDA (4-4-2): Kristinsson; B. Saevarsson, Ingason, Arnason, Hermannsson; Sigurjonsson, B. Bjarnason, Palsson, A. Skulason; Gudmundsson, Bodvarsson. All. Erik Hamrén.

ARBITRO: Fabio Verissimo (Portogallo)