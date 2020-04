Inghilterra, la conferma del'EFL: tutte le gare di Championship, League One e Two in diretta TV

Quando si riprenderà a giocare in Inghilterra tutte le partite di Championship, League One e League Two verranno trasmesse in TV. A confermarlo è il tabloid inglese The Independent: Rick Parry, presidente della EFL, ha confermato in una lettera scritta ai tifosi che purtroppo gli stadi rimarranno chiusi anche al termine del lockdown. Proprio per questo motivo si cercherà un accordo con i club e le televisioni per poter trasmettere tutte le gare in diretta.