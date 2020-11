Inghilterra, la EFL dà il via libera alle 5 sostituzioni. Si potranno effettuare a partire da venerdì

I club della EFL (la seconda Lega professionista inglese, che rappresenta la Championship, la League One e la League Two) hanno votato per consentire alle squadre di effettuare cinque sostituzioni in ogni partita. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da venerdì, dalla partita di Championship tra Coventry e Birmingham.