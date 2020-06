Inghilterra, la League One vota per lo stop definitivo: Coventry e Rotherham in Championship

vedi letture

I club di League One, riunitisi oggi per decidere sulla possibilità di continuare la stagione 2019-20, hanno votato per la sospensione definitiva del campionato. Questo significa che il Coventry chiude al primo posto ed è promosso in Championship insieme al Rotherham, secondo in classifica. Bolton, Southend e Tranmere retrocedono in League Two, mentre Oxford, Portsmouth, Fleetwood e Wycombe disputeranno gli spareggi.