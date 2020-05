Inghilterra, la League Two vota all'unanimità per lo stop al campionato: ora decidono EFL e FA

La League Two, quarta serie calcistica inglese, ha votato all'unanimità per terminare anzitempo la stagione. Come riporta Sky Sports UK, in attesa del via libera da EFL (Football League Championship) e FA (Football Association), tutti i club avrebbero infatti deciso di chiudere qui il campionato 2019-2020. Tre società sarebbero così promosse in League One in base alle loro medie punti, nessuno retrocederebbe in National League e si giocherebbero comunque i play-off.