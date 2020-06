Inghilterra, League One verso la cancellazione della regular season. Via subito ai playoff

La League One inglese va verso la chiusura della stagione regolare passando direttamente ai playoff. Si deciderà martedì con i club chiamati a votare. Non avendo le squadre giocato lo stesso numero di partite si procederà a una media punti per determinare la classifica e le quattro squadre squadre che si contenderanno l'ultimo posto in Championship, mentre Coventry e Roterham, prime due della classifica, saliranno direttamente di categoria.