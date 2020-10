Inghilterra, Mount: "Pazzesco segnare al Belgio, siamo sulla strada giusta"

Autore del gol decisivo contro il Belgio, Mason Mount ha commentato così la prestazione dell'Inghilterra: "Da quando ho debuttato in nazionale è successo di tutto. Giocare a Wembley e segnare contro la squadra numero uno in classifica e ottenere tre punti è molto importante per me e per noi. Sappiamo cosa possiamo fare. Sappiamo quali giocatori abbiamo in questo gruppo, cosa possono fare, soprattutto in queste grandi partite. Vogliamo vincere queste partite e continuare a migliorare e spingere per vincere insieme e penso che siamo sulla strada giusta. Questo gol significa così tanto per me. Ogni opportunità di giocare per il tuo paese è enorme, siamo tutti molto uniti".