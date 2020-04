Inghilterra, Phil Neville lascerà la panchina della Nazionale femminile nel 2021

Phil Neville non sarà più il ct della Nazionale femminile inglese a partire dal luglio del 2021. A comunicarlo è la direttrice del calcio femminile della FA Sue Campbell: "Viste le decisioni prese in merito alle competizioni internazionali da parte dell'UEFA abbiamo deciso di cambiare la programmazione della squadra. La nostra priorità condivisa era arrivare al Mondiale del 2023 e all'Europeo in casa al massimo della competitività. Phil terminerà il suo lavoro per sviluppare la squadra e nel frattempo cercheremo di pianificare un nuovo corso ripartendo da un nuovo ct".