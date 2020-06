Inghilterra, ripresa complicata nelle serie minori: per i club il protocollo troppo complicato

La ripresa del calcio è complicata, soprattutto per le serie minori. Succede in Italia, ma anche nel Regno Unito. Il Sun fa il punto, anzitutto sulle difficoltà organizzative. Negli scorsi giorni, un dossier di 55 pagine è stato inviato ai club delle leghe minori (Championship, League One e Two). Non è stato indolore: in particolare, molti club ritengono che i due metri di distanziamento richiesti tra i giocatori, sia negli spogliatoi che in panchina, siano difficilmente rispettabili in strutture piccole e meno attrezzate rispetto a quelle della Premier League.

I prossimi passi. In settimana la Championship, equivalente della nostra Serie B, voterà per la ripartenza, mentre la League Two (in sostanza paragonabile alla nostra vecchia C2) dovrebbe passare direttamente alla fase playoff. Acque agitate in League One, la Serie C inglese: il Tranmere ha proposto dei playoff allargati, ma non sembra una soluzione destinata a trovare grandi consensi.