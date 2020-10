Inghilterra, Rooney costretto all'isolamento per essere stato a contatto con un positivo

vedi letture

Dopo essere entrato in contatto con una persona cara risultata positiva al Covid-19, Wayne Rooney è costretto a restare in isolamento, non potendo aiutare il suo Derby County almeno per le prossime due settimane, che coincidono con tre impegni della sua squadra. Questo in ottemperanza ai protocolli sanitari britannici. Un comunicato da parte dell'entourage del giocatore descrive Roony come "arrabbiato e indispettito che lui, la sua famiglia e il suo club siano stati messi in questa posizione da qualcuno che agisce in segreto e in violazione delle linee guida del governo e del Sistema Sanitario Nazionale". Tutto è nato a seguito della visita di un amico di famiglia, Josh Bardsley, risultato poi essere positivo al Covid-19. Rooney, 34 anni, aveva giocato 90 minuti nella partita di venerdì scorso contro il Watford.