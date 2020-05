Inghilterra, si ferma il calcio giovanile: la EFL chiude i campionati fino all'U18

L'EFL ha confermato oggi che il programma riguardante le categorie giovanili per la stagione 2019/20 è stato chiuso con effetto immediato. L'EFL gestisce il programma per i club di categoria 3 e 4 (da U9 a U18) mentre la Premier League lo fa per i club di categoria 1 e 2 (da U9 a U23) e la decisione, che è indipendente da qualsiasi discussione relativa alla ripresa per il calcio della prima squadra, sono state prese per dare allo staff dell'Accademia e ai loro giocatori un elemento di chiarezza in questo momento difficile.