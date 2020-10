Inghilterra, Southgate contro i trasgressori Abraham, Chilwell e Sancho: "Serve responsabilità"

vedi letture

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato dell'esclusione di Tammy Abraham, Ben Chilwell e Jadon Sancho dalla Nazionale per aver violato le disposizioni anti-COVID: "Non possiamo attribuire all'Inghilterra le azioni dei giocatori che rispondono alle loro rispettive società. All'inizio della settimana abbiamo fatto una riunione costruttiva con i giocatori nella quale abbiamo discusso della responsabilità di essere un giocatore della Nazionale e su come cambino i riflettori in questo contesto. Quando è uscita la storia sui giornali i club non sono stati menzionati ma si è parlato di giocatori dell'Inghilterra. Questa è la situazione e i giocatori devono capirlo, sia che siano alla prima presenza in nazionale o alla cinquantesima".