Inghilterra, Southgate: "Espulsione Walker davvero inutile, lezione da imparare"

vedi letture

Gareth Southgate, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del successo conquistato dalla sua Inghilterra in casa dell'Islanda: "E 'stato una gara difficile, siamo partiti bene, siamo stati bravi per 20 minuti. Il gol annullato in fuorigioco era regolare, credo, e questo avrebbe avuto un grande impatto. Poi ci è mancato qualcosa.

L'espulsione è stata un momento chiave ed è molto difficile vincere una partita quando si è in dieci. E' una lezione che dobbiamo imparare perché è stato un cartellino rosso inutile. Poi abbiamo conquistato il rigore e la spinta e la voglia di Raheem sono stati eccezionali. Espulsione? Walker si rende conto, come giocatore esperto, che questo tipo di sfide vengono decide dagli arbitri. Abbiamo parlato molto nel corso degli anni della disciplina e non è qualcosa che vogliamo rivedere".