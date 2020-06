Inghilterra, stop definitivo anche alla League Two: Swindon, Plymouth e Crewe promossi

Oltre ai club di League One , anche le società di League Two si sono riunite oggi per decidere sulla possibilità di continuare la stagione 2019-2. Il verdetto è stato quasi unanime: il campionato è sospeso. Questo significa che lo Swindon chiude al primo posto ed è promosso in League One insieme a Crewe e Plymouth. I due spareggi si disputeranno tra Cheltenham e Northampton e Exeter e Colchester, mentre in National League retrocederà una tra Stevenage o Macclesfield.