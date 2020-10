Inghilterra, Trippier allontanato dal ritiro: a rischio squalifica per scandalo calcioscommesse

Emergono ulteriori dettagli sull'allontanamento di Kieran Trippier dal ritiro della Nazionale inglese. Come riporta il Sun, il laterale dell'Atletico Madrid sarebbe stato rimandato a casa dalla Federcalcio dopo l'apertura del procedimento da parte della Football Association in merito alla sua presunta condotta irregolare nell'estate 2019. Il giocatore - si legge - sarebbe coinvolto in un giro di scommesse appena precedenti il suo addio al Tottenham per vestire la maglia dei colchoneros, proprio come già accaduto in passato al suo connazionale Daniel Sturridge (poi squalificato quattro mesi).