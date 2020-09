Inghilterra, Walker: "Che ingenuità l'espulsione, è tutta colpa mia: non è accettabile"

Dopo l'1-0 rifilato dall'Inghilterra all'Islanda, Kyle Walker ha parlato ai mcirofoni di Sky Sports: "Essere espulsi in nazionale non è mai un bel momento, soprattutto dopo essere stato fuori dalla squadra per così tanto tempo ed essere arrivato a 49 presenze. Devo prendermi tutta la colpa. Fare un fallo avventato del genere non è accettabile. Non biasimo la pressione, sono un professionista esperto e dovrei sapere come gestire una partita. Devo complimentarmi con la squadra per aver lottato e ottenuto la vittoria. Spero di tornare in nazionale. Devo parlare con il capo e vedere cosa vuole fare. Sono più che felice di dire che voglio essere in questa squadra. Mi era mancato".