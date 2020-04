Iniesta parla della depressione: "Sono caduto in basso e vedevo tutto buio"

Dopo la morte dell'amico ed ex giocatore dell'Espanyol Dani Jarque, il campione del Barcellona Andres Iniesta ha vissuto un periodo buio, di depressione. Il centrocampista ha raccontato così a Rakuten TV quel momento così duro della propria vita: "Passarono i giorni e io mi resi conto che la mia situazione non stava migliorando, non mi sentivo bene e non ero me stesso. Era tutto buio, ho visto tutto nero. Quando ho saputo del mio amico è stato come ricevere un pugno, un colpo molto forte che mi ha messo fuori combattimento e mi ha fatto cadere molto in basso. Non stavo bene per niente". Il padre del centrocampista José Antonio ha raccontato: "Quando tuo figlio di 25 anni viene a trovarti nel letto nel bel mezzo della notte per dirti che non sta bene, vuol dire che qualcosa non va. A un certo punto ho pensato che forse sarebbe stato meglio se avesse smesso di giocare a calcio".