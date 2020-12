Iniesta può decidere il destino di Cannavaro: l'ex difensore a rischio esonero in Cina

Dopo la cocente delusione in campionato, perso solo all'ultimo atto a causa della sconfitta con il Jiangsu Suning, Fabio Cannavaro rischia seriamente l'esonero in Cina qualora il suo Guanzghou Evergrande venga eliminato dalla Champions League asiatica. Il destino della formazione cinese, infatti, dipende solo dai risultati altrui, in particolare quello della sfida tra Suwon Bluewings (con cui il Guanzghou ha pareggiato 1-1 nell'ultima giornata) e il già qualificato Vissel Kobe, che si disputerà venerdì. Qualora i sudcoreani battano i giapponesi con due gol di scarto o per 3-2, la squadra di Cannavaro sarà eliminata dalla competizione e il tecnico italiano potrebbe essere licenziato. A riportarlo è Marca.