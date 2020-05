Iniesta su Messi: "È il migliore perché fa sempre la differenza. Aveva personalità già a 16 anni"

Andres Iniesta, centrocampista del Vissel Kobe ed ex Barcellona, è intervenuto sulle colonne di Olè per parlare del suo ex compagno di squadra Leo Messi: "Si vedeva che era diverso dagli altri. A 16-17 anni è salito in prima squadra, se non hai la giusta personalità ti mangiano vivo. Perché dico che è il migliore? Fa la differenza in qualsiasi cosa. Sai già cosa farà, lo fa con il tempo giusto e nel modo corretto: è il numero uno perché fa sempre la differenza".