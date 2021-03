Insulta le 2 assistenti, allenatore tedesco punito: dirigerà 6 sedute della squadra femminile

vedi letture

Heiko Vogel, allenatore del Borussia Mönchengladbach II (squadra di quarta divisione tedesca), è stato espulso lo scorso fine settimana per "comportamento antisportivo" nei confronti dell'arbitro e delle due assistenti, Vanessa Arlt e Nadine Westerhoff. La Federcalcio della Germania Ovest lo ha squalificato per due giornate e gli ha inflitto una multa di 850 euro, ma non solo: Vogel avrà l'obbligo di guidare la squadra femminile in Seconda Divisione in sei allenamenti entro il 30 giugno 2021. Una sanzione così spiegata: "Attraverso un'esperienza nel calcio femminile, imparerà a comportarsi in modo appropriato con persone del sesso opposto".