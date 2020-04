Inter Miami, Beckham chiama Florentino Perez: l'obiettivo è James Rodriguez

vedi letture

David Beckham vuole James Rodriguez nel suo Inter Miami. Secondo Goal.com, l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe già contattato Florentino Pérez per conoscere la situazione del calciatore colombiano. E il presidente, che anni fa portò l'inglese in Spagna, sarebbe disposto ad ascoltare l'offerta del club nordamericano, mentre il giocatore non avrebbe chiuso le porte a un trasferimento in MLS. Il fantasista è ai margini della rosa di Zinedine Zidane e già la scorsa estate fu vicinissimo a lasciare i Blancos: Napoli e Atletico Madrid sfiorarono il colpo.