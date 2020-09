Inter Miami, le prime dichiarazioni di Higuain: "Sto bene e voglio continuare a giocare alla grande"

vedi letture

Prime dichiarazioni da nuovo centravanti dell'Inter Miami rilasciate da Gonzalo Higuain. Dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus, il Pipita s'è trasferito nel club di MLS. “Prima di tutto, voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per farmi firmare. Penso che sarà una bellissima esperienza nella mia vita. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui e che sia ufficiale ", ha detto Higuain. "Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l'esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato a provare un nuovo campionato e ad aiutare la squadra a crescere. Individualmente, il mio obiettivo è dimostrare che posso contribuire e continuare a giocare alla grande e spero di poterlo fare perché ho tutti gli strumenti necessari per avere successo. L'Inter Miami è una squadra in costruzione ma c'è già una buona base per raggiungere traguardi importanti”.