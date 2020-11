Irlanda del Nord-Slovacchia, formazioni ufficiali: Skriniar, Lobotka e Kucka dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Slovacchia, playoff per l'accesso agli Europei. Tra gli "italiani" in campo troviamo Skriniar, Lobotka e Kucka. Panchina per Lafferty e Gyomber.



IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, Evans, Lewis; McGinn, McNair, Davis, Saville; Magennis, Washington. All. Baraclough.

SLOVACCHIA(4-1-4-1): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Lobotka; Rusnak, Kucka, Hamsik, Mak; Duda. All. Tarkovic.