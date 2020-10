Irlanda, un giocatore positivo al Covid: quattro in isolamento per aver avuto contatti diretti

Il Covid-19 si abbatte sulla Nazionale irlandese, fra poco impegnata contro il Galles. Per il match delle 15 non saranno infatti disponibili cinque giocatori poiché colpiti dal virus. Come si legge in una nota della Federazione, già un calciatore risultava essere positivo nella giornata di venerdì scorso mentre nella tarda serata dopo i colloqui sarebbero stati esclusi altri quattro giocatori che avrebbero avuto contatti diretti.