Isak parla chiaro: "Il Borussia Dortmund è il passato. Non ho intenzione di tornarci"

Alla Real Sociedad, l'attaccante Alexander Isak sta finalmente trovando la propria dimensione. E facendo vedere le sue qualità, dopo il flop al Borussia Dortmund, club che però ha ancora in mano la possibilità di riacquistarlo dal club basco per 30 milioni di euro. Questo il pensiero dello svedese in merito a Sportbladet: "Quello che posso dire è che il Borussia Dortmund è nel mio passato e non nel mio futuro. Mi diverto nella Real Sociedad, non ho alcuna intenzione di tornare lì".