Isco via a gennaio? Zidane: "Capisco che ha giocato poco ma devo metterne in campo 11"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico Madrid, il tecnico del Real Zinedine Zidane ha parlato dei singoli: "Carvajal e Valverde? Domani saranno con noi, in squadra. Marcos Llorente? E' un giocatore di alto livello e sta mostrando un altro aspetto che forse non aveva al Real Madrid. Gioca in modo diverso. Sono felice per lui. Perdita di fiducia in Isco e Marcelo? Avrò sempre fiducia. E con questi giocatori l'avrò sempre. Ma ci conterò. Certo. I giocatori che sono lo hanno sempre dimostrato. L'unica cosa è che non hanno giocato ultimamente. Devo scegliere, e questo è il lavoro che devo fare. Isco può partire a gennaio? Capisco che abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell'allenatore, metterne in campo undici".