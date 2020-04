Isil Reçber, moglie di Rustu, e il calvario del marito: "72 ore difficili, speriamo migliorino le cose"

Rustu Recber è in condizioni critiche dopo aver contratto il coronavirus. A spiegare la situazione sua moglie Isil: "Le ultime 72 ore sono state molto difficili e spero che a partire da ora migliorino. Voglio ringraziare tutti coloro che ci sono vicini in questi momenti". Isil spiega i momenti più difficili del compagno: "Le prime 72 ore sono molto critiche. Rustu ha avuto la febbre per giorni e ore. Strani sintomi che non si sono mai manifestati, avvertiti o visti prima. Soffriva di forte debolezza, affaticamento, perdita d'appetito. La sua pelle è diventata grigia, come le sue labbra. Respirava velocemente e faceva fatica a farlo, oltre a una tosse che non finiva. Inoltre non parlava e aveva battiti irregolari".