Isole Faroe, dal 9 maggio si torna in campo: niente sputi a terra e pallone disinfettato

Sabato 9 maggio si tornerà in campo, almeno nelle Isole Faroe. Il campionato nazionale, come riportato dal Corriere dello Sport, ripartirà seguendo un protocollo davvero rigido: il pallone verrà sanificato e i giocatori non potranno né sputare a terra né soffiarsi il naso. Il calcio ripartirà anche perché nel paese ci sono stati meno di 200 contagi e nessun decesso per coronavirus.