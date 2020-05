Israele, riparte il campionato: dal 30 maggio si tornerà in campo

vedi letture

Si ripartirà anche in Israele. Il campionato nazionale ripartirà ufficialmente il 30 maggio: a confermarlo la Federazione calcistica che, come si legge nel comunicato, cercherà di far rispettare il protocollo medico-sanitario dopo il via libera ottenuto dal Ministro dello Sport e dal Ministero della Salute.